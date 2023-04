Piazze, porti, colline, chiese e templi: a Bagheria la mostra "Visioni urbane"

Dal 9 al 23 aprile, negli spazi dell’ex cappella di Villa San Cataldo, sarà visitabile la mostra Visioni Urbane con i disegni dell’architetto Francesco Caruso e patrocinata dal Comune di Bagheria. Il 9 aprile dalle ore 18 è previsto un incontro inaugurale con degustazione gratuita di prodotti locali.

Piazze, porti, colline, chiese e templi: paesaggi e città, vissute o pensate. Visioni Urbane è una raccolta di luoghi immaginari che trovano forma nell'inchiostro delle biro e nel colore dei pastelli per raccontare delle città come forma d'espressione umana, oggi spesso in conflitto con la natura. In un tempo in cui la natura rivendica con forza i suoi spazi e il suo potere, Visioni Urbane è una riflessione sulle storie di uomini e architetture di epoche diverse che convivono in espressioni armoniche con il paesaggio. Passato, presente e futuro dialogano attraverso giochi di ombre e colori, pieni e vuoti, dettagli che si rincorrono freneticamente, cercando di trasmettere la mutevolezza dell'animo e del pensiero umano nel suo essere parte della storia del mondo.

Francesco Caruso, architetto e professore di Disegno e Storia dell’Arte al Liceo Scientifico G. D'Alessandro. Nato a Bagheria nel 1959 si forma all'istituto artistico Renato Guttuso, con indirizzo scultura e arte dei metalli. Da sempre coltiva con grande passione l'interesse verso l’archeologia, la storia e l'architettura, raccontati nei suoi disegni attraverso l’uso di un linguaggio e di una tecnica personale e originale. Ha curato negli anni diverse mostre sul territorio, esponendo le proprie opere anche con la collaborazione di altri artisti locali. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero.