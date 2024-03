Mostra a cielo aperto al vicolo San Carlo, al via la terza edizione di "Giusto in tempo"

Con l’arrivo della primavera, al Borgo dei Giusti (già vicolo San Carlo) si avvia la nuova stagione delle mostre pittoriche e fotografiche per il ciclo Giusto in tempo. Dopo il successo degli scorsi anni, l’associazione degli artigiani che vivono e lavorano quotidianamente nella piccola traversa di via Alloro ha rilanciato il progetto, proponendo un calendario ricco appuntamenti che si susseguiranno da marzo a ottobre 2024.

Arrivata alla sua terza edizione, la rassegna vedrà protagoniste le opere di diversi artisti palermitani di nascita o d’adozione, con proposte che spaziano dall’arte alla fotografia, fino alla divulgazione scientifica. Nuovi appuntamenti che mantengono un unico obiettivo, condiviso dagli organizzatori e dagli artisti, sempre più etico e politico: promuovere il diritto alla bellezza, portando l’arte su ‘strada’ per renderla alla portata di tutti, godibile in forma gratuita, all’interno di uno spazio inclusivo.

La strada limitrofa al Giardino dei Giusti, nel cuore pulsante del quartiere Kalsa, si trasformerà temporaneamente in una galleria d’arte a cielo aperto, dove le opere si inseriranno all’interno di uno spazio vissuto senza snaturarlo o stravolgerlo, offrendosi alla vista di un passante, di un turista a zonzo, di un genitore di ritorno dalla spesa, di un operaio in pausa.

Ad inaugurare la rassegna venerdì 8 marzo l’illustratrice Rosalia Di Maggio con la sua personale dal titolo Nel buio ti trovo, un percorso onirico e introspettivo di ricerca profonda, dalle tinte sfumate e delicate come un tratto di matita. Sarà possibile visionare la mostra fino al 23 marzo, dal lunedì al sabato, ogni pomeriggio dalle 15 alle 21.