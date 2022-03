Vibrazioni colorate, alla Fonderia alla Cala la personale dell'artista Rosario Genduso

Mercoledì 9 marzo alle ore 16.30, alla Real Fonderia alla Cala - Piazza della Fonderia, 7, di Palermo si inaugura “Vibrazioni Colorate” la mostra personale dell’artista siciliano Rosario Genduso. Patrocinata dal Comune di Palermo, la mostra sarà visitabile, per tre giorni, fino al prossimo 11 marzo. Da sabato scorso e fino al 17 marzo, una dei suoi capolavori è esposto al Lido di Ostia a Roma, in una collettiva patrocinata dal comune capitolino in occasione del centenario dalla nascita di Pasolini.

L’artista 57enne attraverso l’uso del colore riesce a far coincidere emozione e significato grazie allo stretto connubbio con la sua terra: la Sicilia. Ogni immagine, più che del soggetto, ci parla dello sguardo dell’autore. Ogni immagine rappresenta una nuova prospettiva personale. Il racconto a colori di una vita traspare in ogni sua pennellata prediligendo colori caldi che riescono a trasmettere emozioni senza rigidità di schemi né vincoli espressivi come rivela la fase della sua sperimentazione di arte astratta. L’arte di Genduso ha rivisitato incessantemente i paesaggi seguendo non solo i canoni della bellezza, ma anche il senso morale dell’esistenza.