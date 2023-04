Il ritorno in vita dell'uomo della Sindone: la mostra scientifica a Marineo

Dall’8 al 23 aprile il Castello Beccadelli di Marineo ospiterà in 22 grandi pannelli fotografici con didascalie in italiano e in inglese le sconvolgenti scoperte realizzate dallo scienziato Giuseppe Maria Catalano, oggi responsabile scientifico dell’Istituto Internazionale Studi Avanzati di Scienze della Rappresentazione dello Spazio.

Applicando queste ultime alla Sindone, in particolare la restituzione fotogrammetrica, sono state rinvenute le prove scientifiche, ancora poco note in Italia, del ritorno in vita dell’uomo della Sindone.

L’esposizione presenta il primo nucleo delle scoperte avvenuto nel 1999, quando è stata realizzata la prima esposizione ospitata a Palermo dall’Ordine dei medici a Villa Magnisi, e il successivo grande sviluppo, svoltosi negli anni sino ad oggi, che ha consolidato e ampliato le scoperte, con un enorme quantità di dati, grazie ad attrezzature e tecniche prima assenti.

L’esposizione, già ospitata in diverse sedi in Italia, rinviata per il Covid, attende conferma della data a Parigi e ad Albenga. I pannelli rivestiranno le pareti della Sala Convegni al piano terra. L’esposizione è accompagnata dall’omonimo volume pubblicato da Amazon. Ingresso gratuito da sabato 8 aprile a domenica 23 aprile dalle ore 9,30 alle 13 e dalle ore 17 alle 22.