Unique Portrait, a Villa Igiea i ritratti come ai tempi dei nonni nelle foto di Alessio Falzone

La vera rivoluzione della fotografia sta nel passato: ricordi stampati, che non resteranno nella memoria di un cellulare. Quella fotografia nata per realizzare ritratti alle persone risorge negli scatti di Alessio Falzone col suo progetto "Unique Portrait", nato per regalare emozioni. Uno spazio temporaneo, all’interno di Villa Igiea, a Palermo, dedicato ai ritratti d’autore.

Sarà allestito ogni weekend a partire dal 15 dicembre fino al primo fine settimana di gennaio. Precisamente, a dicembre le date saranno 15-16-17/ 22 e 23/ 29-30. A gennaio 5-6-7. Un suggestivo set fotografico all’interno di una location immersa in un trionfo di stile liberty. Gli affreschi trasportano l’osservatore in una dimensione quasi onirica, tra delicate figure femminili, fiori eleganti e movimenti leggiadri.

Nell’epoca del digitale, delle foto scattate coi telefonini, corrette con i filtri e postate in tempo reale sui social, un ritratto stampato e incorniciato ha il valore della memoria. Ecco quindi il ritorno alle fotografie da tenere in mano, per tramandare un’identità autentica, per accettare noi stessi per come siamo e conferire al tempo la possibilità di conservare la nostra immagine. Lo scopo del progetto è far riscoprire alle persone la bellezza e la potenza emotiva di una foto tangibile. "Ognuno porta la sua vera essenza e unicità: ognuno di noi è diverso e meraviglioso", afferma Falzone.