U' fistinu, mostra fotografica sulla settimana del Festino di Santa Rosalia

Come non poter essere attratti da una ricorrenza così completa come quella di "Lu Fistinu" in cui ogni palermitano per nascita o per acquisizione si ritrova ad esserne coinvolto direttamente o marginalmente? Sacro e profano si incontrano e si fondono, innumerevoli sono le tematiche e i quadri a cui notoriamente assistiamo durante la settimana dedicata alla Santuzza. Le fotografie esposte sono il frutto di una visione personale del festino. Fotografie originali e bizzarre quelle di Gianluca Marrone, mistiche e mondane quelle di Giacomo Barone, incentrate sulla visione femminile delle Rosalie, piccole e grandi donne che fanno ogni giorno la storia di Palermo quelle di Lorella Aiosa e una visione trasognata da un lato e goliardica dall'altro lato le foto di Giusi Nicolosi.