Sant’Erasmo negli scatti di Lili Pace, mostra alla Casa della Cooperazione

Sant’Erasmo negli scatti di Lili Pace in mostra a La Casa della Cooperazione Dopo il successo della cena solidale per le donne palestinesi organizzata da Ciss Ong e da La Casa della Cooperazione che ha ospitato l’evento mercoledì 21 giugno 2023, nella sua sede di via Ponte di Mare 45/47 di Palermo, e che ha ospitato le istantanee del porticciolo di San’Erasmo e dei suoi pescatori della bravissima fotografa palermitana Lili Pace (Loredana Trapani), per chi se la fosse persa, la mostra fotografica resterà fruibile da lunedì 26 giugno e fino a giovedì 13 luglio.

In un’installazione che odora di mare, sarà possibile ammirare 20 scatti di Lili Pace che ritraggono scorci del porticciolo, dall’alba al tramonto, le reti, le barche e i pescatori, i cui volti solcati dalle rughe e dalla fatica raccontano storie, spesso di attesa, spesso di attimi vissuti con intensità e passione. Alcune foto sono simili a nature morte, ma altre cullate dalle luci dell’alba, sono vive e cariche di energia come quelle dei cavalli portati in riva al mare a ristorarsi.

La mostra sarà visitabile fino al 13 luglio, a ingresso libero, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Parte del ricavato della vendita di ogni fotografia sarà devoluto in beneficenza alle donne palestinesi.