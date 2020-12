"Il silenzio fa rumore", la mostra di Simona Cavaglieri al nuovo polo oncologico del Civico

L'ospedale riapre le porte all'arte. Elpi Gallery torna con una prorompente mostra. Domenica 20 dicembre alle ore 17 verrà inaugurata, per i pazienti ed il personale ospedaliero, presso il padiglione 24 dell'Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, Il Silenzio fa Rumore mostra e performance di Simona Cavaglieri a cura di Floriana Spanò.

L'iniziativa di Elpi Gallery nasce dall'idea di voler dar voce, in un momento storico in cui la pandemia ha sovvertito gli equilibri generali, a coloro che vivono l'ambiente ospedaliero perché malati o perché lavoratori. Il silenzio come ben sappiamo non esiste, ma in questo specifico momento non deve esistere per chi già giornalmente affronta una battaglia così dura.