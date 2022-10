"Sicily, woman and cinema": al museo Guttuso la mostra-evento del fotografo di moda Moja

Sarà inaugurata sabato 29 ottobre, alle ore 18.00 presso il Museo Guttuso di Bagheria, la mostra “Sicily, Woman and Cinema”, progetto fotografico promosso dalla Regione Siciliana e dalla Sicilia Film Commission ed il patrocinio del Comune di Bagheria per reinterpretare, attraverso l’obiettivo del fotografo di moda Moja, le figure femminili protagoniste del grande cinema ambientato in Sicilia, da Stromboli (1950) di Roberto Rossellini a L’Avventura (1960) di Michelangelo Antonioni, da Kaos (1984) di Vittorio e Paolo Taviani a L’Uomo delle Stelle (1995) e Malena (2000) di Giuseppe Tornatore. La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile sabato 29 e domenica 30, dalle ore 9 alle 18.

12 gli scatti che compongono il remake cine-fotografico con cui Moja celebra l’immagine della donna, esaltandone la forza interiore e il valore sociale, e mostrando allo stesso tempo la stupefacente cornice delle location originali, tra cui il castello di Donnafugata, la riserva naturale dello Zingaro, i ruderi di Poggioreale, la Scala dei Turchi di Realmonte.

Dopo l’inaugurazione al Festival Internazionale del Cinema di Cannes 2022 e alla 79esima mostra del Cinema di Venezia, la mostra - presentata come progetto di comunicazione con l’intento di attrarre in Sicilia un numero sempre più alto di produzioni cinematografiche internazionali e promuovere il cine-turismo - sarà allestita a Bagheria, dove è stata realizzata una delle fotografie della raccolta, che rievoca gli scenari de Il Gattopardo (1963) di Luchino Visconti, girato a Villa Palagonia. L’evento inaugurale si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli.

Saranno presenti il fotografo lussemburghese Moja, il direttore della Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino, e il produttore cinematografico Francesco Tornatore. A seguire sarà offerto un buffet a cura dello chef Salvatore Lipari dell’Osteria Saperi e Sapori e del ristorante Fumagalli 21. Sicily, Woman and Cinema - organizzata a Bagheria dall’Associazione QB, a cura di Rosalba Colla - è realizzata grazie al contributo della Sicilia Film Commission della Regione Siciliana, al patrocinio del Comune di Bagheria, con la collaborazione del Museo Renato Guttuso.