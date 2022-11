"Palermo dal mare" è ora anche una mostra: l'esposizione al salone nautico Seasicily

Sarà presentata giovedì 3 novembre alle ore 16,30 al Seacily, il più grande salone nautico siciliano, la mostra dei lavori realizzati durante i laboratori galleggianti di “Palermo dal Mare”. Interverranno Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, Catia Sardella e Valeria Di Chiara, ideatrici e curatrici del progetto.

“Palermo dal Mare”, tappa del Fabriano Festival del Disegno, giunta alla sua quinta edizione, è salpato l’1 e 2 e l’8 e 9 ottobre 2022 dai porti di Cefalù e Palermo. Scopo dell’iniziativa è far prendere le matite, penne e pennelli a coloro i quali amano disegnare o in qualche modo vogliono raccontare attraverso immagini e parole.

Un laboratorio galleggiante che ha permesso ai partecipanti di illustrare le città di Palermo e Cefalù dal mare osservandone la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con diverse tecniche. L’iniziativa, della durata di due weekend, ha previsto la narrazione in modo personale del rapporto della città con il suo mare e si è articolato in tre fasi: una fase propedeutica di presentazione del progetto e due diversi momenti di illustrazione e narrazione in barca, con uscite giornaliere della durata massima di 4 ore, ed infine l’esposizione degli elaborati come fase finale delle due esperienze artistiche. Obiettivo finale: rappresentare la costa con luce di provenienza diversa e illustrare i golfi, le città, i rilievi, le isole, i palazzi, le cupole, i giardini, le banchine, le marine, le navi, il cielo, il mare e la terra da una prospettiva insolita.

Un progetto che a partire dalla capacità di narrare attraverso le immagine e le parole punta alla riscoperta e valorizzazione del territorio. Il percorso si concluderà quest’anno all’interno della meravigliosa cornice di Marina di Villa Igiea, con una mostra allestita con gli elaborati prodotti dai partecipanti. Immagini e narrazioni di paesaggi che abituati a godere da una prospettiva da “terra” si possono ammirare in modo insolito dal “mare”.

Una iniziativa resa possibile grazie alla Lega Navale di Cefalù con il contributo di Alberto Castiglione con Elisit, Santi Castiglia con Spirit of Freedom, Amici skipper Paolo Leuca e Fabio Di Fatta, alla Lega Navale Palermo con Piergiorgio Fabbri con Cochina, Daniela La Bianca con Nautilus, Massimo Di Caccamo con Fujiku, Francesco Dimino con The Corsair, Giuseppe Lo Verso con Euriola, inoltre grazie alla collaborazione del comandante Oscar Casagrande, dell’armatore Giovanni Campisi, inoltre al Centro Velico di Sferracavallo con Gianni Trevisano e Roberta Catalano, il Presidente della Lega Navale di Palermo Beppe Tisci, il Presidente del Salone Nautico di Palermo Seacily Andrea Ciulla, Carlo Ramo di Assonautica, il fondatore di AcquaPalermo Danilo D’Acquisto.