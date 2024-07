"Rosy": tele, installazioni, video e sculture celebrano la "Santuzza"

Tele, installazioni che fluttuano nello spazio, performance in cui riecheggerà la voce di Rosy, proiezioni video, serigrafie di grande e piccolo formato, sculture e musiche. Gli artisti celebrano la ricorrenza del 400° Festino di Santa Rosalia mettendo in mostra le visioni e le versioni (im)possibili di Rosy, dall’11 al 17 luglio da Artètika–Spazio espositivo per l’anima, in via Giorgio Castriota 15.

Si tratta di una mostra collettiva, ideata da Artètika e AGS, in cui gli artisti hanno voluto aprire una breccia per una nuova prospettiva su una figura tanto cara e venerata come Santa Rosalia, non limitandosi a rintracciare e rievocare tradizioni millenarie, ma esplorando nuovi linguaggi e significati.

Le opere esposte tentano, difatti, di fornire risposte complesse a domande difficili, addentrandosi tra le contraddizioni e le sfumature caleidoscopiche della vita e della devozione popolare nei confronti della città e della sua patrona. Santa Rosalia non è solo una figura mistica, ma anche un simbolo complesso di identità, storia e tradizione.

Le opere sono state selezionate non solo per le loro qualità artistiche, ma anche per la loro capacità di fare riflettere sulla natura mutevole dell’uomo nel rapportarsi alla vita e nel protendersi verso l’eterno. La figura di Rosalia, Santa e fimmina, diviene metafora e personificazione della città stessa, avviando una narrazione che metta in luce la umanità profonda e la profondità umana della vita palermitana, tra misticismo, concretezza, sofferenza e necessità di rinascita contro le pesti. Ed è per questo che la mostra si rivolge alla Santa con il nome di “Rosy”, vezzeggiativo fraterno sincero, tramite cui le preghiere si concretizzano in un dialogo sulle questioni umane, tangibili, fragili, eterne, spirituali e contingenti.

In questa esposizione incoerente, le opere si muovono partendo dall’iconografia classica e sospingendosi verso i confini dell’arte contemporanea, praticando linguaggi che vanno oltre l’arte appesa. A presentare la mostra "Rosy", in occasione dell'inaugurazione l’11 luglio alle 18 sarà Antonino Margagliotta, professore di Composizione Architettonica e Urbana dell’Università degli Studi di Palermo.

Gli artisti in mostra

Ags

Anna Kennel

Antonino Margagliotta

Fabio Mattaliano

Francesco Lombardo

Gabriele Lombardo

Kino Mistral

LaPàrola

Martina Billeci

Mattia Croce

Nancy Trabona

Valerio Ganazzoli - Alessandro Guarino