"Beyond the sea", la mostra pittorica di Roberto Failla alla Galleria delle Vittorie

Una pittura che guarda all’arte dei grandi maestri, senza ombra di dubbio per la scelta coloristica, ma anche per alcuni elementi che appartengono al suo stile. È quella che ci regala Roberto Failla che sabato 4 e domenica 5 giugno sarà alla Galleria delle Vittorie con la mostra “Beyond the sea”.

In tutto 8 le opere che si potranno ammirare per conoscere ancora meglio l’arte di Failla, amato per la classica pennellata puntinista, tipica del Movimento artistico di fine Ottocento, così attento ad accostare i colori in modo da fonderli davanti lo sguardo di chi osserva.

"Failla ama definirsi un pittore dell’improvvisazione - scrive Alessandra Consiglio, curatrice insieme a Lorenzo Pileri della mostra -. Di getto la tela prende forma sotto i suoi gesti, seguendo l’impulso. Fra ritratti femminili e maschili, l’artista presenta anche delle opere in cui protagonista è il mare, metafora di un mondo a tratti sconosciuto, al contempo misterioso e affascinante. Osservando accuratamente l’opera di Failla, credo si possa riscontrare l’elemento surrealista e, allo stesso tempo, una certa attitudine a contrapporre e fondere i colori in modo naturale". Alle 18 di venerdì 3 giugno il vernissage. La mostra si potrà visitare sino alle 21 di domenica 5 giugno.