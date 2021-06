Gli artisti internazionali tornano nelle dimore storiche: mostra a Palazzo Imperatore

Portare il mondo in Sicilia, e la Sicilia nel mondo. Questo l’obiettivo di Res.In “residenze internazionali”, il progetto ideato dall’artista Edoardo Dionea Cicconi (Roma, 1985). Questo nuovo modello di residenza punta a costruire una rete di scambi tra artisti internazionali utilizzando i linguaggi dell’arte contemporanea, offrendo al contempo un’occasione unica di valorizzazione culturale del contesto cittadino e di promozione del territorio, attraverso il confronto tra nuove generazioni di artisti del panorama contemporaneo.

Il progetto, realizzato con il contributo dall’Assemblea Regionale Siciliana e in collaborazione con la Scuola Gibel, mette in mostra il risultato della residenza che ha visto collaborare Ellen Sheidlin ed Edoardo Dionea Cicconi, da venerdì 28 maggio a giovedì 1 luglio, nelle sale di Palazzo Imperatore (corso Vittorio Emanuele 484), sede dello studio dell’artista romano, arrivato a Palermo nel 2018. Questa è la prima edizione di RES.IN, che si propone di proseguire il proprio programma con un ciclo di quattro residenze multidisciplinari nel corso del 2021. Palermo, crocevia del Mediterraneo, rappresenta il luogo ideale per un progetto di contaminazione, dove artisti provenienti da diversi Paesi del mondo, da diversi ambiti dell’arte contemporanea e della musica, si incontrano per lavorare “gomito a gomito”. Anche il contesto storico ed architettonico della città e di Palazzo Imperatore, dimora cinquecentesca affacciata sull’ eclettica Cattedrale di Palermo, diventa il presupposto per un’indagine visiva sulla città attraverso l’interazione tra i luoghi ed i linguaggi dei due artisti.

Ellen Sheidlin (Saratov, Russia, 1994), artista concettuale di San Pietroburgo, apre il programma di RES.IN “residenze internazionali”, trovandosi a vivere una Palermo inedita durante il lockdown. Ellen lavora combinando mondo onirico, realismo e virtuale in uno stile che definisce “survirtualism”, in cui fotografie, video e pittura si mischiano e confondono in chiave multimediale. Durante la residenza, l’artista ha realizzato una serie di opere site-specific, frutto di performance in cui essa stessa è protagonista. Queste immagini vengono realizzate attraverso tecniche analogiche e non digitali. L’assurdo e l’impossibile si reificano in un’ottica DIY (do it yourself), dove tutto è reale. In mostra, accanto al lavoro individuale di ciascun artista, saranno presenti i lavori che i due artisti hanno realizzato insieme durante RES.IN #01: opere uniche sintesi delle loro visioni e delle loro ricerche legate al territorio siciliano.

Anche Edoardo Dionea, affrontando tematiche universali, sperimenta nuove tecniche, utilizzando materiali innovativi e realizzando installazioni, sculture, audio e altri media, che portano lo spettatore in una dimensione atemporale. Interessandosi alla percezione della luce e alla geometria degli elementi nello spazio, Edoardo Dionea studia le forze che governano la realtà, tentando di trovare una sintesi tra Arte e Scienza. La sua ricerca, tesa all’interazione con lo spettatore, indaga la percezione del tempo attraverso specchi cinetici. Queste opere, che l’artista chiama kinetic mirrors, interagiscono con lo spazio circostante, dunque anche con le opere dell’artista russa, distorcendo la realtà come in un buco nero.

La mostra vivrà oltre gli spazi fisici di Palazzo Imperatore. L’ispirazione alla Sicilia che muove il progetto di residenza sarà infatti in continuo dialogo con la comunità che già segue i lavori dei due artisti - basti pensare che Ellen conta su Instagram circa 5 milioni di follower.

Inoltre le piattaforme di Scuola Gibel veicoleranno approfondimenti video e interviste, dove i due artisti in dialogo si interrogano sulle questioni della contemporaneità quali ecologia, coabitazione, integrazione, futuro e tecnologia. I talk di approfondimento sono curati da Scuola Gibel, realtà fondata a Palermo da Dario Nepoti e Bianca Millan. Nell’autunno 2021 la mostra verrà portata a Milano per poi approdare in Russia nel 2022.

