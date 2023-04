"Raumbilder / Frontiera" in mostra: le opere di dieci artiste all'Haus der Kunst

Dieci artiste contemporanee, di tre diverse nazionalità (Italia, Germania, Spagna), e diverse generazioni, per una riflessione collettiva sul concetto di “limite” da una prospettiva multidisciplinare. È Raumbilder / Frontiera, la mostra a cura del Verein Düsseldorf - Palermo e.V. che inaugura sabato 29 aprile alle ore 18 all’Haus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. L’evento è una delle anteprime del Sicilia Queer filmfest, in programma dal 25 al 31 maggio a Palermo.

Il progetto espositivo, promosso dalle artiste Tine Bay Lu?hrssen, Nina Brauhauser e Blanca Mati?as in collaborazione con il Verein Du?sseldorf Palermo e.V. è il risultato di una residenza artistica che ha coinvolto anche altre sette artiste italiane, spagnole e tedesche: María Álcazar, Marta Colombo, Carola Eggeling, Serena Fanara, Carla Altea Guida, Rossella Palazzolo e Francesca Polizzi. Provenienti da diversi ambiti delle arti visive, durante la residenza le artiste hanno condiviso lo spazio dell’Haus der Kunst, beneficiando reciprocamente dei loro processi artistici e comunicativi, e riflettendo cosi? sul potenziale di mutevolezza e fragilità delle connessioni e sugli effetti di questi processi sull'identità artistica individuale.

Dalla fotografia alla pittura, dalla scultura all’installazione e alla performance, le opere delle artiste attraversano diversi linguaggi, per comporsi nello spazio in una grande installazione collettiva. Si creano così immagini plastiche e spaziali che condensano i diversi approcci estetici e concettuali, e tendono il discorso artistico al suo estremo. Oltre il confine. Con questo progetto il Verein Düsseldorf - Palermo e.V. continua nella sua mission di promozione dell’arte contemporanea, sostenendo gli artisti, emergenti e affermati, e favorendo gli scambi culturali e artistici anche internazionali.

Blanca Matías (Girona, ES, 1967) artista legata alle forme del sociale e all’arte relazionale, e María Alcazár (Elche, ES, 1998) artista emergente di Elche alla ricerca costante di nuovi modi democratici per produrre e consumare arte,dialogano in una performance in cui il confine è declinato come riflessione sul corpo e i suoi limiti. Carola Eggeling, (Rostock, DE, 1953) crea sculture dal gioco contemplativo e dinamico di volumi, superfici, linee e spazi, capaci di moltiplicare e potenziare le visioni prospettiche.

Con la scultura lavora anche Carla Altea Guida (Palermo, 1996), la cui ricerca è legata a processi di essiccazione e sedimentazione come riflessione aperta sulla ritualità. Serena Fanara (Palermo, 1987), conduce un ongoing projectiniziato nel 2012 che si basa su fotografie di piccolo formato il cui tema è la finestra, espressione architettonica del varco tra mondo esterno e intimità domestica.

Tra l’arte e il design artigianale si colloca il lavoro di Rossella Palazzolo (Palermo, 1983) fondatrice di Studio Kepha,per il quale realizza oggetti in calcestruzzo per l’interior design partecipando a diverse mostre e fiere in Italia e all’estero. Francesca Polizzi (Palermo, 1988) utilizza principalmente la lana grezza come materiale di elaborazione e traduzione della memoria, una pelle-materia che accoglie segni, forme, scorie e processi di imprinting. Marta Colombo, (Merate,1984), artista italiana trasferitasi in Germania, lavora con il disegno, i processi scultorei e le pratiche partecipative; le opere di Tine Bay Lu?hrssen (Flensburg, De, 1973) creano un sottile dialogo tra confine ponendosi in uno stato ambivalente tra quiete e movimento, processo e forma definita; e Nina Brauhauser (Düsseldorf, De, 1980) le cui opere si muovono tra disegno, fotografia, scultura tendendo i confini formali dei diversi medium alla ricerca di sintesi inedite.

Il Verein (ente/associazione) Düsseldorf Palermo e.V. è stato fondato a Düsseldorf nel 2013 con lo scopo di favorire e promuovere lo scambio artistico e culturale tra le città di Düsseldorf e Palermo e le rispettive regioni di cui le città sono capoluogo, il Nord-Reno Vestfalia e la Sicilia. Negli anni le attività del Verein si sono concentrate nell’organizzazione di mostre d’arte, residenze d’artista e di workshop, attivando collaborazioni con diverse istituzioni pubbliche e private tra le quali musei, fondazioni e istituzioni.

Le due città sono gemellate dal 2015, e dal 2016 il comune di Palermo ha affidato al Verein un padiglione dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, l’Haus der Kunst uno spazio per svolgere le attività del Verein secondo il modello dei Kunstverein e Künstlerverein tedeschi, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, impegnati esclusivamente nella promozione dell’arte contemporanea. Il modello di gestione del Verein è orizzontale poiché sono gli stessi artisti a condurre i progetti in tutta loro complessità. Con lezioni, visite guidate e workshop, mostre e pubblicazioni il Verein Düsseldorf Palermo e.V. sostiene gli artisti, emergenti e affermati, il ruolo dell’arte nella società, e incoraggia il dibattito e lo scambio con il pubblico.

Con il sostegno di Landeshauptstadt Düsseldorf, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Kunstiftung NRW, Instituto Cervantes Palermo. Con il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. In collaborazione con Sicilia Queer filmfest. Durata della mostra dal 29 aprile al 10 giugno 2023.