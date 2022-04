Vernissage di mezzanotte, a Palazzo Sant'Elia la mostra dedicata all'inquinamento luminoso

Giovedì 21 aprile a mezzanotte Fondazione Sant’Elia inaugura Esse, la nuova mostra personale di Rafael Yossef Herman dedicata al tema ambientale dell’inquinamento luminoso.

Ispirata alla Sicilia e inaugurata nella Giornata della Terra, la mostra è rappresentata da una esse rovesciata quasi ad evocare il segno dell’infinito descritto da Herman stesso; “infinito incompleto”. Curata personalmente dall’artista, Esse sarà allestita nelle dodici stanze del piano nobile di Palazzo Sant’Elia e sarà un evento in evoluzione, radicalmente diverso dal vernissage al finissage.

“Questo progetto è parte di una ricerca più ampia che attraverso la mia espressione artistica e altre, potenzialmente infinite, vuole scoprire ciò che non si vede. Una ricerca sull’assenza, che non significa inesistenza: sull’invisibile che non significa impalpabile.

Questa mostra siciliana è dedicata all’inquinamento luminoso, che non esito a definire uno dei più importanti problemi ambientali. Parto dall’idea che noi non vediamo la realtà, che tutto ciò che c’è sotto gli occhi normalmente è falso, condizionato dalla visione stessa e dalla luce. Ma la luce cambia la realtà” spiega l’artista. La mostra resterà aperta fino al 22 giugno 2022.