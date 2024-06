“Radici e Visioni": in mostra gioielli, oggetti di design e le opere di Franca Pisani

Inaugurerà oggi, giovedì 20 giugno, dalle ore 16:30 alle 20:30, alla galleria d’arte “Il Casino delle Muse”, la mostra “Radici e Visioni: L’Africa tra Arte e Design”, visitabile fino al 2 agosto.

Una mostra esclusiva che presenterà una vasta selezione di opere d’arte, gioielli e oggetti di design ispirati alla ricca e variegata cultura africana. L’evento rappresenta, in anteprima su www.ilcasinodellemuse.com, un’opportunità unica per esplorare l’incontro tra tradizione e innovazione attraverso diverse forme di espressione artistica. Tra le opere in esposizione, spiccano quelle dell’acclamata artista Franca Pisani. La sua pittura distintiva, caratterizzata da segni sintetici, magmatici e quasi primordiali, si sposa perfettamente con il concetto di arte primitiva, dove il segno è protagonista e il colore diviene un’espressione inequivocabile delle emozioni umane. Le sue opere sono ulteriormente arricchite dall’inserimento di metalli nobili come oro, argento e rame, creando un connubio tra elementi moderni e simbolismi ancestrali. Le opere di Franca Pisani sono un esempio di continua evoluzione e sperimentazione, che spaziano dal concettuale al segnico, mantenendo una costante attenzione alla dimensione sociale e storica dell'arte.

“Sono entusiasta di presentare l’evento 'Radici e Visioni: L’Africa tra Arte e Design' - commenta il critico d'arte Giuseppe Carli - . Questa mostra rappresenta un’occasione unica per esplorare e apprezzare la straordinaria diversità e la profondità culturale dell’arte africana. Le opere di Franca Pisani, con la loro forza primordiale e l’uso sapiente di metalli pregiati, offrono una visione potente e contemporanea che si intreccia perfettamente con le tradizioni ancestrali. L’esposizione rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel processo creativo dell’artista toscana, che evoca con grande perizia le radici della tradizione italiana, mentre proietta nuove e audaci visioni per il futuro Un percorso estetico nuovo e audace che segna un momento di introspezione e rinnovamento per Franca Pisani, la quale, volgendo lo sguardo al passato, trae ispirazione dalle opere immortali di Caravaggio. Utilizza infatti fondi scuri e linee vibranti di colori netti e sinuosi per catturare e reinterpretare la luce stessa con la quale Caravaggio scolpiva i sui corpi facendoli emergere dal buio. Le sue ultime creazioni sono una raffinata rielaborazione personale che fonde l’eco del maestro con una visione contemporanea, stabilendo un dialogo potente tra passato e presente. ‘Radici e Visioni’ - conclude Giuseppe Carli - non è solo un evento artistico, ma un’anticipazione preziosa della grande mostra che si terrà a Pietrasanta in ottobre, preannunciando un’esperienza memorabile per tutti gli estimatori dell’arte e lascerà un segno indelebile nel cuore e nella mente di tutti coloro che avranno la fortuna di visitarla”.

Accanto alle opere di Pisani, la mostra includerà una serie di oggetti che celebrano l’artigianato africano, con l’obiettivo di mettere in luce la diversità e la bellezza delle culture del continente. Accessori dal gusto africano che traggono ispirazione dalle usanze tribali, reinterpretate attraverso l’evoluzione della cultura pop e del mondo della moda. Incluso i tessuti Wax, rinomati per le loro fantasie vistose e sgargianti, che rappresentano una fusione perfetta tra tradizione e modernità.