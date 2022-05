"Queste non sono pipe", mostra sull'autoritratto alla Galleria Almareni

"Queste non sono pipe, autoritratti contemporanei": mostra collettiva di grafica, pittura, scultura e fotografia. Inaugurazione giovedì 5 maggio alle 18.30 alla Galleria Almareni, in via Francesco Lo Jacono, 13, Palermo.

Quindici "autorappresentazioni" nella quali l'aspetto simbolico è sempre preminente sulla fedeltà al dato fisionomico. Non a caso il titolo della mostra - che cita congruamente il noto quadro di Renè Magritte - è "Queste non sono pipe", proprio perché gli autoritratti che i partecipanti ci hanno consegnato non sono- o quanto meno non sono del tutto- gli artisti stessi, così come la pipa dipinta dal pittore belga non è in effetti una vera pipa ma soltanto la sua evocativa ed irreale rappresentazione.

Le "autorappresentazioni" in esposizione sono di Guido Baragli, Philippe Berson, Pino Concialdi, Gaetano Costa, Giuseppe Cuccio, Andrea Cusumano, Alessandro Di Giugno, Martin Emshermann, Elena Ferrara, Roberto Fontana, Anna Kennel, Tiziana Menegazzo, Antonio Miccichè, Linda Randazzo, Stefania Romano. La mostra, ideata e curata da Salvo Ferlito in collaborazione col gallerista Marco Cocciola, sarà visibile dal 5 al 28 maggio, dal martedì al sabato, dalle 17.00 alle 19.30. Ingresso in ottemperanza alla normativa anti-covid.