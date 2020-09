Quando il riciclo è arte, al Forum le dieci opere di Lady-Be in una "eco" mostra

“Quando il riciclo è arte” è il titolo della mostra che si inaugurerà giovedì 1 ottobre al centro commerciale Forum Palermo. Le dieci opere, firmate da Letizia Lanzarotti, in arte Lady Be, l’eco-artista che trae ispirazione da ritratti, foto, disegni e quadri noti per poi trasformarli in personalissime opere colorate, resteranno in esposizione in piazza Fashion fino al 14 ottobre.

I soggetti dei suoi lavori, dei veri e propri mosaici tridimensionali in plastica di ogni forma e colore, sono il frutto di una attenzione verso la sostenibilità ambientale legata essenzialmente al riciclo. Le “tessere” del mosaico che compongono i quadri sono bottoni, tappi di bottiglia, penne, giocattoli rotti e tanto altro ancora, il materiale utilizzato proviene da periodiche raccolte di scarti che l’artista lombarda effettua nelle spiagge, nelle scuole o nei mercatini dell’usato.

L’obiettivo che si propone la Lanzarotti è quello di sensibilizzare le coscienze contro il consumismo e lo spreco dimostrando, con le sue opere, che un oggetto destinato a finire in una discarica può tornare a nuova vita senza perciò inquinare l’ambiente.

Nascono così questi lavori che incantano gli occhi dello spettatore per fantasia, colori e originalità. A Forum Palermo si potranno ammirare ritratti di uomini e donne che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria di ognuno di noi, come il celebre scatto fotografico di Tony Gentile, una foto cult, che ritrae i giudici Falcone e Borsellino mentre discutono complici e sorridenti, e poi un omaggio a Papa Francesco, alla bellezza senza tempo di Audrey Hepburn, a Marilyn Monroe l’icona pop immortalata da Andy Warhol, al sorriso di Lady Diana; tra le opere in mostra anche l’uovo di Pasqua 2020, omaggio a Magritte, e il Nanetto Love, omaggio a Elio Fiorucci. I visitatori all’ingresso di Forum Palermo, sia per lo shopping che per la mostra, sono invitati a rispettare le norme anti-pandemiche.

Alla mostra “Quando il riciclo è arte” verrà affiancato un contest online dal titolo “Aguzza la vista!”, disponibile dall’1 al 14 ottobre, che permetterà ai visitatori di giocare con le opere in esposizione. Si tratta di quiz e curiosità per mettere alla prova la vista del pubblico attraverso un questionario. I più bravi e i più veloci si aggiudicheranno dei biglietti del cinema in omaggio da utilizzare presso la multisala dell’Uci. I vincitori riceveranno i biglietti sotto forma di voucher digitale e saranno inviati per mail.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.