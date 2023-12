Natale in centro, da Fecarotta antichità la mostra trentennale di presepi di corallo

Da oltre trent'anni, Fecarotta Antichità allestisce una mostra natalizia di presepi di corallo: per i palermitani, i siciliani e per i viaggiatori di passaggio questo appuntamento - voluto da Fabrizio Fecarotta - rinnova di anno in anno un'antica tradizione siciliana, in cui attraverso la lavorazione di materiali preziosi come coralli, madreperla, turchesi, conchiglia e cera uniti a perline, rami di corallo e muschio, si celebra il mistero della Natività. Le teche - di varie dimensioni, in legno dipinto, argento, vetro e legno - racchiudono scene grandi e piccole che hanno come suggestivo fondale il blu della notte rischiarato dalla luna e le stelle. La mostra durerà fino al 24 dicembre. Gli orari sono dal lunedì alla domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 (unico orario di chiusura lunedì mattina). Ingresso gratuito.