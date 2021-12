Poliedrica e sublime, Palermo piccola capitale dell'Art Nouveau: la mostra ai Cantieri

Nell’ambito del progetto Green Lab ai Cantieri, venerdì 3 dicembre, alle ore 18, allo Spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali alla Zisa, sarà inaugurata la mostra “Poliedrica e sublime. Palermo piccola capitale dell’Art Nouveau”, organizzata da Legambiente Sicilia e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo e curata dall’associazione La Linea della Palma, partner del progetto.

La mostra, che potrà essere visitata fino al 9 gennaio 2022, racconta l’inscindibile legame tra l’architettura e l’arte per la decorazione e l’arredo, che aveva caratterizzato le costruzioni del periodo Art Nouveau, anche alla luce delle stesse esperienze europee, che vide il proliferare di artisti, decoratori e artigiani qualificati nel campo delle arti applicate che confermarono Palermo uno dei centri dell’Art Nouveau, alla pari di Torino e Milano. Da una prima fase, ancora artigianale in cui il progetto e la creazione costituivano un unicum, si passò presto ad una produzione industrializzata che vide la nascita di numerose aziende, piccole e grandi, in tutto il territorio siciliano.

Mai come allora la Sicilia si è trovata al centro di scambi commerciali, artistici e culturali con gli altri Paesi d’Europa e d’Oltreoceano, superando tutte le difficoltà che il suo essere Isola certamente poneva, e permeata di quell’ottimistica visione propria della Belle Epoque, la Bella Epoca, industriosa, frizzante, onirica e fiduciosa. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.30. I sabati, le domeniche e i giorni festivi (8/12 e 6/1): dalle ore 9.30 alle 12.30. La mostra resterà chiusa il 25, 26 e 31 dicembre e 1 gennaio 2022. L'ingresso è gratuito