Di rose, di respiri: la personale di pittura di Fausta D'Ubaldo alla Galleria Elle Arte

In mostra trentanove acquarelli di vario formato sul tema della natura, realizzati dalla pittrice romana tra il 2017 e il 2022: fiori, alberi, frutti, ortaggi, conchiglie sono i soggetti che prendono forma attraverso l’affascinante tecnica dell’acquarello. Riflessi e trasparenze per raccontare il mondo visto dallo sguardo attento e sensibile dell’artista che realizza sempre le sue opere ritraendo i soggetti dal vero. Gli acquarelli in esposizione appaiono vitali e vibranti, delicate testimonianze di attimi fissati con perizia e passione sulla carta.

Scrive Aldo Gerbino nel testo di presentazione: [...] “Il suo è un ventaglio di respiri inquieti e di assolute dolcezze, di meditati riscontri emotivi appena toccati da caduche foglie, sospinte, al fine, nel recinto di un giardino senza con ciò disperdere il ricordo del loro aroma. Fausta sparge un ramage di petali e boccioli, di foglie e spine, nel travaso dell’acquarello che si pone, già per sue liriche fratture, quale icona di caducità, come qualunque fiore o esistenza. E, allo stesso tempo, vi emerge il gioco della persistenza alla vita, come se il corpo intero delle rose potesse sprigionare vibratili bagliori, sotterranei tremori per quel continuo, canalicolare fluire di acque, di erbose secrezioni che attraversano l’intero loro organismo. Un roseto, ordunque, appartato e vivo, narra dei cammini di Fausta D’Ubaldo intrecciati alle sottili voci di una natura urbana, ma non per questo meno incisiva: rose pronte a cedere la loro linfa per rinnovarsi, pronte ad appassire pur mantenendo il ricordo, la traccia del loro sensorio aperto alla fragranza. [...]

Afferma la D’Ubaldo : [...] “A dieci anni decisi che avrei fatto la pittrice, e attraverso percorsi un po’ tortuosi ci sono riuscita. Dipingo prevalentemente ad acquarello. L’acquarello è una tecnica difficile, come difficile è controllare l’acqua. Permette pochi ripensamenti. Da sempre è stata usata per ritrarre i fiori dai pittori botanici, la trasparenza dei suoi colori ha un po’ la stessa natura dei petali. Dipingere i fiori dal vero è una corsa contro il tempo per fermare sulla carta la bellezza che inesorabilmente muore. Cadono i petali mentre li dipingo e la nostalgia non è scindibile dalla bellezza. Farsi fiore per raccontare un fiore. [...] Così’ ho sviluppato un’attitudine all’attenzione con cui ogni piccola cosa acquista significato e i miei giorni diventano più preziosi. [...]

Fausta D’Ubaldo vive ed opera a Roma.

L’artista sarà presente in galleria per l’inaugurazione.

La mostra si protrarrà fino al 5 novembre 2022.

Ingresso libero. Orari: dal lunedì al sabato 16:30/19.30. Chiuso domenica e festivi.

Per informazioni tel. 091-6114182; e-mail: ellearte@libero.it

website: www.ellearte.it