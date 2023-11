"Woman", in via Libertà la mostra del pittore Mauro Di Girolamo

La nuova Associazione Culturale Centro MedicalMente sita in via Libertà, 56 a Palermo ha il piacere di ospitare le opere dell’artista palermitano, dalle doti riconosciute a livello internazionale: Mauro Di Girolamo, la mostra ha come titolo Woman: le donne protagoniste dell’evento, che con inconfondibili tratti il pittore Di Girolamo mette in evidenza, affrontando così un argomento attuale e di interesse pubblico.

Si tratta di oltre 40 pitture di volti femminili, struggenti, emozionanti e speranzosi di un cambiamento sociale e di un riconoscimento dei diritti delle donne; la presentazione dell’ottantesimo progetto artistico dell’autore, che avverrà domenica 19 novembre dalle ore 10.30 alle ore 18 ad ingresso gratuito, nella suggestiva location dell’associazione, prevede anche la presenza dello stesso artista che presenterà la collezione in veste di gallerista.

Nel corso del periodo d'esposizione dei quadri, che terminerà il 22 dicembre, si potranno acquistare le opere e per sottolineare ancora di più il coinvolgimento sui temi trattati dalla mostra, i ricavati saranno in parte devoluti all’Associazione Le Onde Onlus, realtà palermitana che da anni contrastra e previene la violenza maschile sulle donne e i bambini, iniziativa del Pittore senza dubbio encomiabile e che dimostra elevate qualità morali.

L’Associazione Centro MedicalMente invita quindi a partecipare a questo importante evento dove sarà anche presentata l’Associazione che ha come scopo la multidisciplina ed interdisciplina in ambito medico sanitario, attivando processi di interazione tra professionisti e progetti nei relativi ambiti medici e di prevenzione.