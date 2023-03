Gli scorci urbani di Di Marco: una mostra per ricordare il pittore palermitano morto a 42 anni

Per ricordare l'artista palermitano Andrea Di Marco, morto a 42 anni, il 2 novembre 2012, la galleria Giuseppe Veniero Project, di piazza Cassa di Risparmio 22 a Palermo, presenta una piccola raccolta di opere appartenenti a differenti collezioni private che si contraddistinguono per il loro carattere intimo dal formato medio-piccolo e per alcuni soggetti meno conosciuti nella produzione dell'artista. L'inaugurazione è fissata per sabato 4 marzo alle ore 19, mentre le opere saranno esposte sino al primo aprile 2023

Nei due ambienti della galleria le opere di Di Marco sono suddivise per gruppi tematici - i camper, gli attrezzi da lavoro, le pompe di benzina - creando un'atmosfera al contempo rarefatta e concentrata. Le pennellate dense e il bianco abbagliante sono tra le caratteristiche più note di questo artista e trovano nel piccolo formato un incredibile catalizzatore: lo sguardo degli spettatori è magneticamente attratto da questi scorci coloratissimi di città dove la presenza umana è assente, eppure latente.

"Nelle opere di Di Marco sembra sempre di cogliere l'esatto momento "appena prima" o "appena dopo" la comparsa o l'uscita di scena del protagonista, quell'attimo di sospensione tanto caro ad alcuni film di Antonioni, ad esempio, che Di Marco aveva sicuramente apprezzato per questa loro aura di sospensione. Il risultato sono una serie di "piccole gioie ordinarie", epifanie per gli occhi che si spostano da un quadro elettrico -volutamente in dialogo col quadro elettrico reale- a una vecchia auto anni '70 -immagine della mostra", affermano i promotori dell'espoizione.

Di Marco è considerato uno degli esponenti della "Scuola di Palermo", insieme a Di Piazza, Bazan e De Grandi, nonostante la sua prematura scomparsa ha avuto immediato apprezzamento per la sua pittura dedicata a scorci della città e a dettagli di ambientazione urbana.