"Photography noir", Existence sbarca a Palermo e va in mostra nei locali Niceta in via Roma

Si inaugura il 30 novembre, alle 19, presso i locali Ex Niceta, di via Roma 11 a Palermo, la mostra Photography Noir. Existence. Nel perseguimento dell’opera di rivitalizzazione dell'ex negozio Niceta, iniziata negli scorsi mesi dal fotografo Mauro D'Agati e dalla curatrice Kateryna Filyuk, la casa editrice palermitana 89books insieme al curatore lituano Darius Vai?ekauskas espone le opere di tre acclamati fotografi Alexander Chekmenev (Ucraina), Rimaldas Vikšraitis (Lituania) e Miron Zownir (Germania).

L’evento, patrocinato dal Consiglio lituano per la Cultura, dal Lietuvos Fotomeninku Sajungos Klaipedos Skyrius e dal Consolato della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana, raccoglie gli scatti geograficamente e temporaneamente sparsi di questi tre autori, con un denominatore comune: l’uomo emarginato. Non importa se si tratti di un drogato americano, di un minatore di carbone dell'Ucraina orientale o di un abitante di un villaggio lituano, è sempre un uomo comune lasciato indietro, abbandonato e costretto ad affrontare da solo la dura realtà.

“In questo particolare momento storico - ha dichiarato Alessandro Palmigiano, console onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana - abbiamo ritenuto importante sostenere questa mostra; negli anni il Consolato ha lavorato costantemente ad iniziative di natura culturale che potessero avvicinare sempre di più la Sicilia alla Lituania, come, per esempio, la mostra del fotografo Marius Jovaisa nel 2023, la presentazione del libro “La vera storia della Lituania nel XX secolo” di Rokas Tracevskis, il concerto del quartetto Ciurlions all’interno del 10° Festival Internazionale “Le strade d’Europa” presso la sede del Parlamento siciliano nel 2021”. La mostra sarà aperta al pubblico il 9, 16, 23 dicembre e il 13 gennaio, ore 17.00-19.00.