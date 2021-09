Photobook, la finestra sul mondo della fotografia internazionale di 89books in mostra

Una temporary gallery dedicata alla fotografia internazionale, allestita a Palermo all’interno degli spazi di Èglise, la galleria dedicata alla fotografia e alle arti visive, che sorge all’interno di una piccola chiesa barocca seicentesca del centro storico di Palermo. E’ Photobook. Una Finestra Sul Mondo, un progetto ideato e promosso dalla casa editrice 89books con la curatela di Kateryna Filyuk, che da martedì 28 settembre e fino a mercoledì 29 settembre - in occasione della Settimane delle Culture, porterà per 48 ore nel cuore del centro storico il meglio della fotografia contemporanea internazionale.

Il progetto si sviluppa in una serie di installazioni site specific in cui ogni libro è presentato in modo unico. Accanto all'installazione sarà disponibile per la consultazione e la vendita una selezione di pubblicazioni di 89books.

Bruce Gilden, Boris Mikhailov, Mauro D'Agati, Alexander Chekmenyov, Karin Laval, Sasha Kurmaz, Kimmo Kauko, Sergey Melnitchenko, Alessandro Digaetano, sono soltanto alcuni dei fotografi coinvolti in questa mostra che passa in rassegna i cataloghi e i libri fotografici prodotti dalla casa editrice nei suoi due anni di attività appena compiuti: 40 pubblicazioni di autori provenienti tra ben 13 Paesi che spaziano dai grandi fotografi come Mikhailov, e Gilden, fino ai più giovani talenti tra cui Valentino Bianchi, Midge Wattles, Tyler Muzzin, Ann-Christine Woehrl / Camille Laura Villet.

“In tempi di pandemia è imperativo per le persone rimanere a casa e rinunciare a viaggiare anche su brevi distanze lasciare stare i voli transcontinentali che fino a poco tempo fa erano così frequenti. Aspettiamo pazientemente quando la situazione globale migliora o viaggiamo per necessità e l'ultimo è diventato un'immensa fonte di stress e paura.

Forse questo è il momento giusto per ricorrere all'arte con la sua potente capacità di portare uno spettatore da un luogo all'altro in pochi secondi. Innegabilmente un libro fotografico è il mezzo chiave che consente un'esperienza transendente. Nelle pagine di un fotolibro si potevano vedere i paesi, le persone e le loro abitudini, i lati nascosti della vita umana, i rituali, le celebrazioni, la gioia e la tristezza che ci rendono tutti vivi anche nei tempi più bui”. Kateryna Filyuk.

89books

Con sede a Palermo, al centro del Mediterraneo, nella città che ha recentemente riscoperto una vocazione per l’arte contemporanea, 89books è una casa editrice indipendente dal respiro internazionale. Fondata dal fotografo Mauro D’Agati, dopo un’esperienza ultraventennale tra reportage e editoria, 89books in appena un anno di attività, - è stata inaugurata nel maggio 2019 - ha già pubblicato oltre quaranta volumi di autori che spaziano dai grandi fotografi come Boris Mikhailov e Bruce Gilden, fino ai più giovani talenti tra cui Valentino Bianchi, Midge Wattles, Tyler Muzzin, Ann-Christine Woehrl / Camille Laura Villet

