"Petali di stelle", la collettiva dedicata alla connessione tra l’uomo, il cielo e i corpi celesti

“Petali di Stelle” è il titolo della collettiva artistica del Gruppo Colorato, in corso a Palermo negli spazi di Floral Garden, ex Vivai Gitto, in via Castelforte 100.

Inaugurata il 28 giugno scorso, sarà fruibile fino al 5 luglio prossimo.

Un evento che celebra la magia della connessione tra l’uomo, il cielo e le stelle, collegamento impalpabile e tracciato invisibile regalati dal destino, in cui tutto è mistero, magia e vibrazione.

“Petali di Stelle. Star petals” è una mostra di pittura dove l’arte si fonde con il cielo e dove il profumo di un fiore si unisce al segno zodiacale come un perfetto connubio fra tutte le creature viventi.

La mostra vede alla direzione artistica Aurelia Canè e Maria Felice Vadalà, rispettivamente curatrici della creazione artistica digitale e dell’impostazione grafica.

Il vernissage ha visto la presenza e gli interventi, tra gli altri, del presidente onorario Fulvia Reyes e del presidente del Gruppo Colorato Mauri Lucchese, del professore Ciro Li Vigni e della giornalista Dora Di Cara.

L’evento è stato allietato dall’artista Miguel Avila con il suo sassofono. Espongono le loro opere gli artisti del Gruppo Colorato Emilia Cecilia Aliotta, Loredana Allenza, Lory Andriolo, Miguel Avila, Bianca Ballerino, Annita Borino, Laura Buffa, Rosario Calì, Aurelia Canè, Chiara Costa, Laura Costanzo, Giusy Crea, Veronica De Maria Bergler, Sandro Di Stefano, Marianna Gagliano, Cecilia Grutta, Francesca Gucciardi, Sarah Gucciardi, Giuseppe Gurrera, Luisa Imperiale, Barbara Lo Fermo, Saverio Lunetta, Nino Mamone, Vincent Mancino, Ida Marretta, Marixa Sànchez, Rossella Marino, Gabriele Mastropaolo, Giuseppe Misuraca, Mirela Morreale, Francesca Oliveri, Daniela Orlando, Ignazio Pensovecchio, Carla Perez, Patrizia Purpura, Marco Previti, Vittorio Randisi, Fulvia Reyes, Fabio Riotta, Mario Rizzo, Francesca Rubino, Daniela Scalici, Giuseppe Spinoso, Michele Stocco, Maria Rosa Tutone, Maria Felice Vadalà e Roberta Zito.

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni dalle 9:30 alle 17:30, con ingresso gratuito.