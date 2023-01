"Pensare con le mani, la bioarte di Lorenzo Li Greci": la mostra alla galleria d'arte Artètika

Si svolgerà mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 18, alla galleria d’arte Artètika, il vernissage della mostra “Pensare con le mani, la bioarte di Lorenzo Li Greci”. L’ingresso all’evento, realizzato in collaborazione con Ags_Studio di Angelo Ganazzoli e Giorgia Rampulla, è gratuito. Visitabile da Artètika - spazio espositivo per l'anima, in via Giorgio Castriota, 15 a Palermo, fino al 24 gennaio, da lunedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 19,30.

Chi è Lorenzo Li Greci

Lorenzo Li Greci è nato nel 1984 a Palermo, dove ha conseguito la laurea magistrale alla facoltà di Biotecnologie per l'industria e la ricerca. Ingegnere molecolare, è professionalmente impegnato in Finlandia come scienziato e ricercatore per la Orion che si occupa di brevetti internazionali di medicinali oncologici e terapie del dolore cronico. Ha scelto di tornare in Sicilia a dipingere alla sua luce naturale le circa venti opere che saranno in mostra da Artétika, tra tele, ceramiche e bozzetti in carta. Fa parte della corrente della Bioarte. La sua particolarità è di dipingere avvalendosi di colori e materiali naturali sintetizzati in laboratorio, come la lignina o con ingrandimenti al microscopio di dettagli rubati alla natura siano essi cortecce, minerali, frammenti di cielo e mare, arcaiche rugosità da caverna o foreste incantate e fiabesche.