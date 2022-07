"Passio et fabula", la collettiva di pittura alla Real Fonderia Oretea

Dopo un impegnativo corso, seguìto a "L’Altro Libera Scuola D’Arte", 16 neo-artisti hanno esposto le loro opere nei locali della Real Fonderia Oretea.

Apprezzabili dipinti che dimostrano la capacità di apprendimento e di realizzazione. I neofiti artisti hanno infatti conseguito ottimi risultati dopo solo tre mesi di studio e per la maggior parte di loro era una nuova esperienza. Dalle opere traspare, oltre che una capacità tecnica espressa da ognuno secondo le proprie sensazioni, un amore per l'arte e per la pittura, in questo caso, indispensabile per raggiungere i risultati ottenuti. Amore e passione, sentimenti indispensabili per guidare un artista nelle sue espressioni.

Belle tutte le opere. Impossibile dare merito maggiore a un artista piuttosto che a un altro. Oltre al gradimento del lato estetico che, essendo molto soggettivo, proprio per questo è molto variabile, bisogna considerare la parte emotiva che ha ispirato ogni autore. E le emozioni altrui non si possono misurare e quindi paragonare. Alcuni autori hanno espresso le loro motivazioni emozionali ispiratrici e come considerano il risultato ottenuto.

Rita Milazzo (op. Il mito di Proserpina e il melograno): Ho scelto l'acrilico per iniziare con una tecnica che mi permette di ricoprire le pennellate operando in tempi brevi. E' un esperienza che volevo fare da parecchio tempo e mi ha fatto scoprire una passione che sicuramente coltiverò nel tempo.

Ninfa Greco (op. Il vaso di Pandora): I pastelli ad olio, a differenza dei pennelli, mi permettono di avvertire le sensazioni di forza della mano nel trasferire i colori sul supporto. La scoperta di questa tecnica mi sprona a continuare e migliorare. Gloria Di Maria (op. Narciso): L'olio, perchè mi permette di modificare (se necessario) i colori mentre li stendo. Non ci sono punti di arrivo, ogni meta raggiunta è, per me, l'inizio di un nuovo percorso per raggiungerne un'altra. Una conferma che dentro ad ogni opera c'è parte dell'anima dell'artista.