"Paolino della Vucciria": il reportage di Elena Cordone in mostra all'Archivio storico comunale

Non è stato reso noto il costo d'ingresso

Prezzo Non è stato reso noto il costo d'ingresso

Mostra fotografica di Elena Cordone nella sala Nuccio Pollaci dell’Archivio Storico Comunale di Palermo dal 5 al 19 giugno. Il reportage dal titolo "Paolino della Vucciria" racconta uno scorcio inedito sullo stato sociale di un uomo ormai avanti negli anni; una vita in cui l’indigenza e la povertà, accompagnate da grande forza e dignità connotano e scandiscono il suo quotidiano. Uno spaccato di vita che non va dimenticato, un racconto sociale che auspica il risveglio della coscienza e una maggiore consapevolezza e partecipazione all’oppressione, alla solitudine e alla povertà dell’uomo.

Il lavoro realizzato nel 2014 è stato già esposto a Villa Niscemi nel 2015 e presentato insieme all’omonimo libro arricchito dai testi di Mari Albanese. Si tratta un'opera che va oltre la semplice fotografia, trasformandosi in un potente strumento di denuncia sociale e di celebrazione dell'umanità. Attraverso le sue immagini commoventi e toccanti, Elena ha saputo catturare non solo la realtà materiale, ma anche l'anima e le emozioni di coloro che abitano i margini della società.

Il titolo stesso, "Paolino della Vucciria", evoca un senso di vicinanza e familiarità, suggerendo un legame profondo tra il fotografo e il soggetto del suo reportage. Attraverso la sua lente sensibile, Elena ha portato alla luce la storia di Paolino e delle persone come lui, offrendo loro una voce e uno spazio nel mondo.

La capacità tecnica e compositiva di Elena si manifesta in ogni immagine del reportage, dalla scelta dei soggetti alla composizione dell'inquadratura. Ogni dettaglio è curato con precisione, contribuendo a creare un'atmosfera intensa e coinvolgente che colpisce direttamente il cuore dello spettatore.

Ma ciò che rende veramente straordinario il lavoro di Elena è la sua capacità di andare oltre la superficie, di scavare nelle profondità dell'esperienza umana e di trasmettere empatia e comprensione attraverso le sue fotografie. "Paolino della Vucciria" non è solo un documento visivo, ma una testimonianza tangibile di umanità e di dignità di coloro che troppo spesso vengono dimenticati dalla società.

Grazie al suo reportage, Elena Cordone ha dimostrato che la fotografia può essere un potente strumento di cambiamento sociale e di sensibilizzazione. Il suo lavoro rimarrà un faro di luce e speranza per coloro che lottano per la giustizia e l'uguaglianza, e una testimonianza indelebile della sua straordinaria sensibilità e talento artistico.