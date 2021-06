La tratta delle donne nigeriane nelle foto di Francesco Bellina: mostra a Palazzo Sant'Elia

Arrivano spesso dal mare, gonfie di dolore, e finiscono sulla strada. Decine di migliaia di ragazze che un fantomatico “spirito” Voodoo lega per sempre ai loro sfruttatori: sembra assurdo che in pieno Terzo Millennio, un rito ancestrale possa distruggere delle vite. Perché Oriri, che nella lingua Bini significa “spiriti, incubi”, è un viaggio perverso che nasce dalla miseria e dall’ignoranza, ma che diventa malefico nel cosiddetto mondo occidentalizzato.

Il fotografo Francesco Bellina ha raccolto le tracce di Oriri, le ha cucite insieme ed è ritornato da dove tutto ha inizio, in Nigeria. Il suo lavoro è iniziato nel 2016 ed è andato avanti per quattro anni: la mostra fotografica che si inaugura sabato prossimo (26 giugno) alle 17 a Palermo, a Palazzo Sant’Elia - che la ospita fino al 23 ottobre - è il racconto di un progetto che è diventato qualcosa di più, denuncia, urlo, carezza, forse anche desiderio di rinascita.

Oriri, curato da Luca Santese (fotografo monzese, fondatore di Cesura), racchiude immagini forti, scatti importanti ma stranamente “belli”, inducono a pensare senza giudicare, senza cercare un retro pensiero in questo momento assolutamente inutile, non necessario. La mostra fotografica è stata costruita tra il 2016 e il 2020 grazie al supporto del Comune di Palermo, della Fondazione Sant’Elia, della Fondazione Sicilia e di Arci Porco Rosso.

Tutto parte gettando uno sguardo all’indietro: Francesco Bellina avvia il suo viaggio fotografico da Palermo, dove abitano alcune protagoniste schiave della Tratta, e ripercorre il tragitto infernale sui barconi che trasportano le donne dalle coste libiche all’Italia. Ancora indietro: al deserto del Niger, all’arida regione del Sahel, crocevia di quasi tutti i traffici di esseri umani, fino alle chiese del Ghana, luoghi di preghiera e di speranza, in contrasto con il Benin, dove il Voodoo è la religione ufficiale. Bellina arriva in Nigeria e si ferma: è nel Paese natale di quasi tutte le vittime della Tratta ma anche il luogo da cui poter ricominciare una nuova vita.

E’ un rito ancestrale, iniziatico quello che lega le donne del centro Africa, e in particolare del Niger, ai loro sfruttatori: decine di migliaia di ragazze giovanissime, vendute come schiave sessuali nelle città occidentali. In arrivo spesso via mare, con i rifugiati in fuga da guerre e fame, appena mettono piede a terra sono già destinate allo sfruttamento sessuale. La Nigeria risulta ancora oggi come il Paese con il maggior numero di vittime identificate della Tratta in almeno 36 diversi Stati, in gran parte europei.

Del legame religioso e rituale tra le vittime della Tratta e gli sfruttatori, poco o nulla si sa: “Oriri” indica la suggestione di uno spirito che obbliga allo sfruttamento sessuale, con pena la stessa vita, suggella il legame delle donne al destino di schiave sessuali, sia durante il lungo viaggio che nella loro vita futura, una volta arrivate in Europa. “Oriri” è una storia nella quale le reti criminali si fondono ai culti religiosi, e in cui talvolta è il lavoro di tanti preti e suore a spezzare il legame delle ragazze con la tradizione che, di fatto, le rovina. “Oriri” vuole mostrare al mondo cosa sta all’origine di un sistema criminale - spiega Francesco Bellina - che sfrutta le donne e le costringe a una vita infernale tenendole legate a falsi rituali e perverse dipendenze”.

La ricerca fotografica procede parallela, la violenza accompagna i gesti di consolazione. Le donne non sono mai fotografate in viso, ma sempre di spalle, curve sotto un fardello millenario. I paesaggi raccontano la determinazione e la speranza delle stesse donne, il folklore delle feste Voodoo e l’orrore degli sciamani che preparano gli intrugli a base animale. Nelle maschere di sangue o nella salvezza di un bambino concepito durante il viaggio, “Oriri” propone un doppio finale, di condanna o redenzione.

Chi è Francesco Bellina

Francesco Bellina (Trapani, 1989) è un fotografo documentarista che vive e fa base a Palermo, dove è anche iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza. E’ dal capoluogo siciliano che parte per i suoi reportage in giro per il mondo, documentando i principali eventi socio-politici, con un particolare sguardo sul fenomeno delle migrazioni, spesso osservati da punti di vista inconsueti. I suoi scatti sono stati pubblicati dalle principali internazionali, da The Guardian a Al Jazeera, The Globe and Mail, Paris Match, le Monde, Internazionale, l’Espresso, The Washington Post. A soli 29 anni, è stato per due volte (nel 2016 e 2017) segnalato dal World Press Photo Joop Swart masterclass. Nel 2018 il suo lavoro “Nigerian Connection” è stato scelto da Manifesta ed esposto all’interno del festival Sabir; e nello stesso anno il progetto “Tanakra” sul traffico di schiavi tra Niger e Libia, è stato presentato all’Università di Neuchatel in Svizzera. Nel 2019 è stato invitato alla presentazione del World Press Photo a Bari, Torino e Palermo: ha esposto “On a gagné” serie di scatti a bordo della Mare Jonio durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Nel 2020 ha vinto il premio Sicilia Cronista dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

