La prima mostra di orchidee e bonsai, una fiera dedicata al wedding: gli eventi di Gitto Garden

Dal 4 al 14 febbraio parte la prima mostra dedicata a orchidee, bonsai e wedding a Palermo. Sarà Gitto Garden, garden center del gruppo Floral Garden, in via Castelforte 100, a diventare il magico scenario di un evento pensato sia per i plant lovers e gli amanti del verde, sia per i futuri sposi, in cerca di idee e di ispirazione per organizzare il proprio matrimonio.

Sono previste due diverse iniziative: la “Mostra orchidee e bonsai” e la “Fiera SposiAmoci”. In garden, infatti, avrete la possibilità di passeggiare tra orchidee dai bellissimi colori, come le Paphiopedilum, le Dendrobium e le Epidendrum, e ammirare originali bonsai creati proprio in Sicilia.

Potrete partecipare a dei corsi totalmente gratuiti, che avranno numero limitato, relativi alla storia, alle caratteristiche ed alla cura di orchidee e bonsai. I corsi verranno tenuti dall’esperto di orchidee Matias Abel Pera che, insieme al maestro bonsaista Francesco Giammona, vi guiderà alla scoperta di questo fantastico mondo.

Durante il periodo della manifestazione troverete in garden, gli esperti del mondo verde per darvi tutti i consigli per orchidee e piante perfette, con la possibilità di portare la vostra pianta per una consulenza e ricevere campioncini gratuiti per cura e prevenzione.

Per quanto riguarda invece, la fiera espositiva dedicata al mondo del wedding, i futuri sposi potranno trovare in garden diversi esponenti del settore con stand dedicati a: servizio fotografico, addobbi floreali, agenzia viaggi, acconciature e trucco, catering, intrattenimento musicale e abiti da cerimonia, proposte per bomboniere, arredi, complementi e tanto altro ancora. Sono previsti anche dei momenti dedicati a degustazioni, prove trucco e acconciatura, shooting, dimostrazioni cake design e tanti spunti per un matrimonio indimenticabile.

Ci sarà spazio anche per i più piccolini: sabato 5 febbraio alle ore 11, Rita Tarantino terrà un laboratorio per la costruzione di un bonsai di cartapesta, mentre venerdì 9 alle ore 17 sarà dedicato alle orchidee. Durante i fine settimana il garden si animerà con eventi pensati sia per grandi che per piccini, con musica dal vivo, buon cibo ed intrattenimento per tutti i gusti. L’accesso è riservato solo a chi possiede Green Pass base.