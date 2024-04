Mostra di opere in pittocera e piccole sculture: l'evento a cura di Emanuele Insinna

Queste opere di “ceropittura” che ho assegnato il titolo di “Pittocera”, sta ad evidenziare la tecnica e la materia compositiva in forte accezione cromatica che elaboro, ideazione di una ricostruzione non effimera che capovolge il comune sentire della cera come transitorietà piuttosto che come permanenza. Certo le figure a tutto tondo, hanno smentito la dimensione solo effimera, donandoci opere che spesso risultano veri capolavori.

Attraverso la pittura a cera, che non coloro la stessa cera ma la stendo con tutte le sue vibrazioni strutturali e coloristiche, propongo come scultura o quadro dando piena cittadinanza, appunto, alla Pittocera come nuova ed emblematica significazione artistica con esiti che attraverso il simbolismo, i luoghi, la storia, la spiritualità e la religione danno senso alla mia avventura creativa. La prossima esposizione avverrà alla Galleria Espositiva Nicola Scafidi a Villa Niscemi il 19 aprile 2024.