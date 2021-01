Galleria Arte24, una mostra omaggio ai quattro artisti della "Scuola di Palermo"

Giunge al termine la mostra organizzata dalla Galleria Arte24 di Palermo per celebrare i quattro iconici artisti della cosiddetta “Scuola di Palermo”. Un evento espositivo, a cura di Silvia Tranchina, in cui l’inedito sodalizio artistico palermitano dimostra che la pittura non è morta, ma che è una fonte inesauribile di immagini, di narrazioni che aspettano solo di essere tirate fuori, di manifestarsi. Fino al 10 gennaio, le opere di Alessandro Bazan, Francesco De Grandi, Andrea Di Marco e Fulvio Di Piazza, saranno visitabili dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20 su appuntamento. L’ingresso è libero nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid.