"Nonostante Ballarò", la mostra di Francesco Bellina e Antonio Marras

Nonostante Ballarò è la storia dell'incontro fortuito tra Francesco Bellina e Antonio Marras, cronaca di alcuni giorni di settembre in cui il designer e artista sardo ha incontrato il fotografo siciliano - nel luogo che quest'ultimo definisce casa - e ha vissuto con lui, in un set tanto itinerante quanto vivo, aperto e reale. La mostra sarà allestita dal 4 maggio al 3 giugno nella chiesa dei Santissimi Crispino e Crispiniano, in vicolo San Michele Arcangelo.

Marras ha letteralmente travolto persone e cose: parcheggiatori abusivi, il mercato del baratto, l'autolavaggio, il circolo Arci, utilizzato per backstage e fitting. Le sue creazioni diventano pretesto, punto di partenza per una ricerca che unisce due mondi separati da distanze siderali, nella percezione degli stessi abitanti di Ballarò, un'incursione nella vita quotidiana del quartiere di giorno e di notte, tra stereotipi e pregiudizi, alberi di fico e macerie, senza imposizioni, senza set preconfezionati ad uso flash.

Situazioni, azioni, eventi, diventano ricerche di nuove e diverse modalità di comunicazione, privilegiando così il percorso di un rapporto “umanizzato” con le opere e i soggetti stessi: un coinvolgimento attivo con i protagonisti delle foto, con la loro presenza e vissuto, grazie alla loro partecipazione durante la mostra. L’evento, scandito da diversi gradi di interattività, affiancherà le tradizionali stampe ad una molteplicità di sollecitazioni sensoriali impostate all’interno della dimensione indotta dalla Chiesa dei Ss. Crispino e Crispiniano. Il progetto, realizzato in collaborazione con Villa Igiea - A Rocco Forte Hotel, è stato realizzato grazie al sostegno del Comune di Palermo - Assessorato alla Cultura e al contributo di Spaghetti Boost.