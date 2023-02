Auto e moto storiche, dalle Guzzi alle livree più eleganti: esposizione alla Palazzina Cinese

Dalle Moto Guzzi più prestigiose alle auto dalle livree eleganti, in mostra si mettono loro: le auto e le moto d’epoca, dai primi del '900 agli anni '90, che coloreranno l’esposizione in programma domenica 26 febbraio (dalle 9 alle 14) presso il piazzale antistante la Palazzina Cinese di Palermo.

L’evento nasce per festeggiare i dieci anni di una delle associazioni più rappresentative dei veicoli storici in Sicilia, l'Asvs (Associazione Siciliana motoVeicoli Storici). Gli appassionati di auto e moto storiche potranno ammirare da vicino i pezzi più rari ed i più giovani conoscere i modelli che hanno fatto la storia del motorismo. Un modo per tornare indietro nel tempo e insieme dare risalto alla passione del collezionismo e del restauro conservativo.

“Una delle priorità del collezionismo è quella di mettere in mostra la propria passione e condividere con gli appassionati vere e proprie opere d'arte" ha dichiarato il presidente di Asvs Mario Auci.