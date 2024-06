Monocromo, mostra d'arte contemporanea nella galleria XXS

Sarà inaugurata sabato 15 giugno alle 18, nella galleria XXS, la mostra d’arte contemporanea “Monocromo”. L'esposizione è organizzata dall’Associazione culturale RicercArte. Saranno presenti opere degli artisti che sono stati invitati a esporre i loro progetti culturali inerenti al tema. Nel monocromo, si concretizza quindi la totale rinuncia all’immagine e al segno, in quanto si tratta di una pittura basica di “grado zero”, dove il colore non e più in grado di fornire connotazioni formali e dove si combatte e si risolve il conflitto tra immagine e astrazione, tra opera e idea.

L'obiettivo è risvegliare il concetto di crescita e di confronto, di interazione tra le arti per lo sviluppo di un progetto comune, fatto di contenuti culturali nel segno della qualità, mantenendo sempre l'obiettivo di promozione e ricerca nel campo delle arti visive contemporanee.

Gli artisti che hanno dato vita alla mostra sono: Letizia Abbate, Marco Bagatin, Filippo Janez Bertoni, Elisabetta Bosisio, Sonia Corradi, Giovanna Corsi, Dimitri Gazziero, Giorgio Gerardi, Rosa Guarnera, Daniela Guidi, Leo Hainzl, Giuse Iannello, Giovanna Lo Cascio, Paolo Manzari, Maria Antonella Marino, Tamara Petralia, Michela Anna Pinto, Aeden Russo, Andrea Scardigli, Ylenia Sgarlata, Andrea Ucchino. Ingresso libero.