"Mia Sicilia", la mostra itinerante di artigianato: appuntamento a Palazzo Pantelleria Varvaro

Il 6 e 7 novembre si terrà a Palermo la VI edizione di Mia Sicilia - Fiera di artigianato d'eccellenza. La splendida cornice di Palazzo Pantelleria Varvaro, storico palazzo nel cuore di Palermo, ospiterà la IV° edizione di questo magico appuntamento. Con oltre 30 espositori la Manifestazione, organizzata dall'Associazione ArtisticaMente, rappresenta un tappa immancabile per tutti i palermitani amanti dell'arte e dell'artigianato. Durante la vostra visita al nostro evento verrete accolti in una calda ed elegante atmosfera d'altri tempi. Le splendide sale del piano nobiliare con i loro soffitti affrescati faranno da cornice ad una mostra mercato delle migliori eccellenze dell'artigianato locale. Ed è in questa atmosfera rilassante che potrete ammirare le splendide creazioni di tanti bravissimi artigiani. Pitture, ceramiche,gioielli, borse, abbigliamento, vintage e tanto altro. Insomma un evento unico nel suo genere, assolutamente da non perdere. Il lavoro più bello e più nobile si fa con le mani e questa manifestazione rappresenta una delle più importanti piattaforme dell'artigianato; tanti talenti di nicchia a raccontare le loro storie in uno spazio espositivo unico e suggestivo. La tradizione dell'artigianato congiunta all'innovazione di una ricerca costante delle forme e dei materiali, questi sono i segreti del successo di un settore che trova in questa manifestazione una vetrina d'eccezione. L'orario di apertura al pubblico è dalle 10:00 alle 20:00 e naturalmente l'ingresso è gratuito.

