"L'opera su misura per te": al centro d'arte Raffaello le opere di Matteo Must

Il Centro d'arte Raffaello inaugura venerdì 11 settembre, ore 18, negli spazi di via Notarbartolo 9/e a Palermo, le opere più recenti dell'artista emergente Matteo Must dal titolo “L'opera su misura per te” a cura di Silvia Santodonato, con la direzione artistica di Sabrina Di Gesaro. Le opere propongono il punto di approdo di una ricerca basata sul dialogo tra i quattro elementi naturali: acqua, aria, terra e fuoco. Particolarità dell'esposizione è quella di creare delle opere d'arte personalizzate: si potrà selezionare ed acquistare “la tela su misura” scegliendone insieme il formato e l'orientamento. L'arte incontra il design. Con i giusti consigli e accorgimenti, il dipinto diverrà ancor più unico e originale, rendendo il collezionista parte integrante dell'opera d'arte stessa.

L'inaugurazione si terrà nel rispetto delle normative di sicurezza sanitarie vigenti che vietano ogni sorta di assembramento ed evento. La mostra sarà affiancata dalla dimensione digitale e sarà possibile visitarla in anteprima sulla piattaforma raffaellogalleria.com nella sezione dedicata “Mostra in corso”. L'esposizione sarà fruibile sino al 9 ottobre 2021 (via Notarbartolo 9/e, 90141, Palermo) da lunedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:30. Domenica, lunedì mattina e festivi chiusi.

