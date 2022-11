Mostre itineranti al dipartimento di Architettura con le foto della guerra in Ucraina

Un racconto attraverso le immagini che narra il dramma di milioni di ucraini in fuga dalla guerra. Potrebbe essere così riassunto il libro della Marte Studios "The border line - UKR refugees" firmato da Guglielmo Brancato, Gabriele Campanella e Dario Cangemi, che da qualche mese stanno girando tra varie istituzioni accademiche italiane per mostrare al grande pubblico gli scatti di Brancato e Campanella. L'attività della Marte Studios è interamente autofinanziata dai giovani professionisti che tra numerose difficoltà stanno coraggiosamente facendosi spazio in un panorama audiovisivo che intende raccontare la realtà attraverso pochi semplici ma significativi attimi.

La casa di produzione Marte Studios nasce a Palermo con l'idea di un progetto innovativo e ambizioso: la ricerca della bellezza attraverso la genuinità della realtà, con una sana curiosità che tenda fino alle... stelle. Un desiderio di brillare e far splendere l'essere umano dall'altra parte dell'obiettivo o della macchina da presa, con la precisa convinzione che la produzione audiovisiva non conosca confini.

Dalla collaborazione tra Marte Studios e Vivere Architettura, associazione studentesca che opera all'interno dell'Università degli Studi di Palermo, nasce la mostra "The border line", omonima del libro. Sarà allestita nella Sala mostre "Anna Maria Fundarò" presso il Dipartimento di Architettura e sarà possibile visitarla dal 14 al 18 novembre 2022, nella fascia oraria che va dalle 9:00 alle 18:00.