"Animali e altre creature": la personale di Maristella Rana all'archivio storico comunale

“Animali e altre creature” è il titolo della personale pittorica di Maristella Rana curata e organizzata dalla professoressa Graziella Bellone, in programma a Palermo dal 18 al 27 novembre 2023 negli spazi dell’Archivio Storico Comunale, in via Maqueda 157. Venti opere realizzate in acrilico e tecnica mista caratterizzano la seconda edizione della mostra, rinnovata e integrata da schizzi e disegni preparatori e da un paio di installazioni realizzate con carta riciclata.

“Una raccolta – spiega Graziella Bellone – che dà voce all’inconscio e all’immaginazione dell’artista e da cui emergono, più o meno palesemente, volti e figure di animali reali o fantastici, compagni della dimensione del sogno e dell’altrove, quali manifestazioni delle profondità psichiche e spirituali umane”. Maristella Rana, di recente insignita con una menzione d’onore nell’ambito della collettiva “Corrispondenze immateriali” tenutasi a Caltanissetta, è un’artista che si connota per la pittura luminosa e calda, in cui il colore assume il ruolo di interprete dello spazio geometrico, in una ricerca che si fa realtà oggettiva dell’espressione contemporanea. Il vernissage vedrà la presenza dell’artista e della curatrice insieme all’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella, di Eliana Calandra e Claudia Fucarino, rispettivamente consulente culturale del sindaco Roberto Lagalla e responsabile della Gestione culturale del Comune di Palermo.

A seguito dell’inaugurazione, la mostra rimarrà fruibile tutti i giorni: precisamente, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 9:30 alle 17:30 e sabato e domenica dalle 10 alle 17. L’ingresso è libero e gratuito.