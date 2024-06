Mariana Ianua Coeli, la mostra d'arte a Bagheria

“Ianua Coeli” è una mostra dedicata a uno dei soggetti più rappresentati nella storia dell’arte: la Madonna. L'iniziativa, promossa dal gruppo giovani della Parrocchia Maria SS. Immacolata- Anime Sante, è in programma dal 28 al 30 giugno a Bagheria. Lo scopo è quello di promuovere da un lato la devozione alla Madonna e d’altro di valorizzare le arti e l’artigianato dei numerosi talenti di cui il territorio è particolarmente ricco.

La mostra ha dunque una valenza culturale e sociale che va oltre l’aspetto religioso, aspirando alla promozione e al recupero del genio siciliano. La vasta gamma e varietà degli artisti coinvolti costituisce il punto più originale dell' evento.Vi sono artisti molto affermati con una lunga carriera alle spalle come Carlo Puleo, Vincenzo Gennaro, Lucia Stefanetti, Paolo Turturro e Giuseppe Tuzzolino. Ma anche tanti giovani esordienti, meno famosi, ma non meno bravi.

Le opere sono le più disparate: pitture, icone, incisioni, intagli in legno, sculture in ferro, ricami, miniature, presepi e natività. Non manca nulla per deliziare la vista e lo spirito dinanzi ad una così eccellente galleria di opere.