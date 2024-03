Il mare della salute da Sant'Erasmo ad Acqua dei Corsari, la mostra al Forum

Si inaugura giovedì 21 marzo, alle ore 17, a Forum Palermo la mostra dal titolo: “Un tempo non molto lontano. Il mare della salute da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari”. Una sessantina di scatti in bianco e nero, esposti in piazza Water (ingresso lato Mediaworld), per celebrare il trentesimo anniversario del Comitato cittadino per il recupero della Costa Sud.

Le immagini in bianco e nero, raccolte in anni di certosino lavoro dal Comitato presieduto da Francesco Pennino, mostrano agli occhi dei visitatori come era bello, affollato e salubre quel tratto di mare della Palermo del secolo scorso. Foto di famiglie, di stabilimenti balneari, di ristoranti, di società sportive, di barche, di scogli, di bagnanti, di giostre e di giochi ci portano a spasso nel tempo, ad immaginare quella costa così com’era: un luogo di aggregazione sociale, di relax e di sogno.

Il Comitato, che ha raggiunto novemila iscritti, attraverso questa mostra si pone l’obiettivo di riaccendere le luci sulla Costa Sud. A dichiararlo è Francesco Pennino, che spiega: “Fino agli anni Sessanta era un luogo di grande vitalità, pieno di ristoranti, tra questi “da Renato”, frequentati non solo dai palermitani ma anche dai turisti, la pasta con le sarde ce la invidiavano in tutto il mondo; dieci gli stabilimenti balneari, c’era anche una cantina, quel mare rappresentava una risorsa economica di grande interesse e valore per la città di Palermo, migliaia le persone che, a vario titolo, lavoravano all’interno della Costa che si estende per ben sette chilometri. Il nostro obiettivo è quello di non dimenticare la ricchezza del passato e di cercare dialoghi con i cittadini e le Istituzioni per dare nuova vita a quello specchio di mare, simbolo di una Palermo da amare”.

La mostra si può visitare gratuitamente dal 21 al 30 marzo.