A Cefalù la mostra di Gaetano Barbarotto "Mare e tradizioni"

Inaugura il 3 agosto, alle ore 18.30, nell'Ottagono di Santa Caterina, in piazza Duomo, a Cefalù la mostra personale di Gaetano Barbarotto “Mare e tradizioni”. Come scrive Rosalba Gallà, l’artista ritorna ad esporre nella cittadina arabo-normanna dopo le mostre precedenti che hanno scandagliato con eleganza e maestria vari aspetti della vita marina. L’ultima, “Profondo blu”, viene adesso sviluppata e arricchita in "Mare e tradizioni", chiudendo un fervido biennio creativo con un vero e proprio omaggio a Cefalù, città che lo ospita sempre con grande entusiasmo.

Le profondità marine, con i suoi abitanti, si integrano con le più importanti tradizioni Cefaludesi, in particolare quelle relative alla festa principale dedicata a Gesù Salvatore. Ed ecco che, tra le varie opere dove il blu profondo delle tele avvolge le creature marine, esaltandone forme e sfumature, e in cui si muovono tanti pesci, nelle infinite tonalità di blu e di azzurro, come varianti cromatiche del loro elemento naturale, emerge il trittico dedicato alla città ospitante: “Stanno arrivando”, con Cefalù dolcemente poggiata sull’acqua attraversata da delfini che stanno arrivando, simbolo della vocazione turistica della città e della sua affermazione come meta internazionale; “U Santu a mari”, dove Gesù Salvatore è rappresentato nelle profondità marine, avvolto dal blu del mare e dei pesci; “‘Ntinna a mari”, con una sirena che con la coda avvolge soavemente il palo della longeva tradizione cefaludese, nata presumibilmente nel 1783, sintesi di valori marinareschi e religiosi tramandati di generazione in generazione nelle famiglie che hanno fatto del mare il loro lavoro. L’omaggio si allarga poi a tutta la Sicilia mediante una serie di opere realizzate con diverse tecniche artistiche e che riproducono gli elementi più noti delle tradizioni siciliane, inserite nel contesto delle profondità marine.

Sono proprio i testi di Rosalba Gallà, che spiegano come Gaetano Barbarotto abbia potuto trovare nella mostra un felice equilibrio tra forma, bellezza e tradizioni.