"Macelleria Palermo", mostra all'Assostampa: la città mattatoio degli anni '90 nelle foto di Lannino e Naccari

Fino al 10 febbraio, nella sede dell'Associazione siciliana della Stampa, ecco la mostra fotografica "Macelleria Palermo" di Franco Lannino e Michele Naccari: un "viaggio" nella città mattatoio a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta per ricordare gli orrori di quel periodo oggi dimenticati da molti, e per i più giovani, ancora sconosciuti.

Quarantaquattro foto per quarantaquattro delitti avvenuti tra le guerre di mafia e le stragi che hanno sfigurato il volto della "Palermo felicissima". Un racconto per immagini che riporta nel tunnel dell'orrore degli ultimi venti anni del secolo scorso, quando cronisti e fotografi vivevano con l'orecchio attaccato alle radioline sintonizzate sulle frequenze di polizia e carabinieri per scovare informazioni sui fatti da andare a documentare, taccuini e macchine fotografiche in mano.

"Macelleria Palermo" è alla seconda uscita palermitana dopo quella dell'estate 2023 nello studio degli architetti Prestileo Bianco e si appresta a un tour nazionale con tappe a Milano (a Lacchiarella e a Corsico) e a Trieste al Teatro Miela. La mostra sarà ospitata sino al 10 febbraio nella sala "Orlando Scarlata", aperta al pubblico dalle 9 alle 13 tutti i giorni, tranne sabato e domenica, con orario prolungato sino alle 18 il lunedì e il mercoledì.