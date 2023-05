"I luoghi dell'anima": alla cupola del San Salvatore in mostra le foto di Francesco Andolina

Dal 1° giugno al 30 settembre si potranno ammirare 50 scatti inediti di Francesco Andolina lungo tutto il percorso della Cupola del Santissimo Salvatore. La mostra, intitolata, "I luoghi dell'anima", è un omaggio alla sua terra, la Sicilia. Le sue fotografie catturano l’anima di luoghi e persone, cercano il vero. Sono la testimonianza del lungo cammino in solitaria dell’autore, del suo percorso evolutivo come artista e come persona. Il suo è un viaggio introspettivo iniziato nel 2013.

L’esposizione, realizzata in collaborazione con i volontari dell’Associazione culturale “Guardie del Tempio di Cristo”, ripercorre infatti questi ultimi dieci anni di carriera del fotografo. La mostra è suddivisa su più livelli, si passa dallo stile del bianco e nero della street photography, ai colori della fotografia d’arte.

Il fine di Francesco Andolina è di mettere in evidenza il lato più umano di luoghi e persone attraverso la semplicità del linguaggio e la profondità dei contenuti delle sue fotografie. Francesco Andolina è nato a Palermo nel 1973. E’ un artista poliedrico con esperienza ventennale, un esperto dell’immagine.

E’ stato editore, photo editor di riviste prestigiose, ma anche art director, graphic designer, creative director, produttore video ed event manager. Dal 2000 al 2022 ha curato autonomamente l’immagine del suo territorio in qualità di Destination Strategy Marketing Manager Sicilia. Ha contribuito fortemente al rilancio turistico del territorio.