"Luminessenza", la mostra di Franco Frantantonio alla Galleria Caravello

Vi aspettiamo al Vernissage "Luminessenza" dell'artista Franco Fratantonio. Nasce a Modica nel 1962. Tra il 1995 e il 2001 lavora nell’ambito scenografico come tecnico di palcoscenico presso il teatro “Alla Scala” di Milano. Spinto dall’amore che lo lega alla sua Sicilia, ritorna a vivere e a lavorare tra Modica e Sampieri -Scicli.

Frequenta artisti e studiosi come Fabrizio Plessi, Roberto Sanesi, Francesco Leonetti, Piero Quaglino, Giacomo Agosti, Giangiacomo Spadari, Luciano Fabbro, Piero Guccione. Pittura, foto e video sono i linguaggi con i quali si esprime. Nella sua lunga esperienza artistica ha esposto in diverse mostre personali e collettive, partecipando anche a numerosi progetti culturali in Italia e all’estero. Sue opere sono presenti in collezioni private e pubbliche.

"...Ogni tela è un invito a sviluppare un occhio interiore, a sperimentare la propria immaginazione e riflessione. L’artista mostra l’universo che si nasconde sotto la pelle del creato. Porta il mondo a noi, e attraverso il visibile, ci porta a credere nella realtà dell’invisibile e a coglierne l’infinita essenza…”.