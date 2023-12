"Le luci del cuore", la mostra di Alessandro Meli al Ridotto dei Cantieri Culturali alla Zisa

Dopo cinque anni di sospensione a causa del Covid, si torna ad esporre le opere del maestro Alessandro Meli nella sua V personale di pittura dal titolo “Le luci del cuore”

La mostra sarà allestita nello spazio espositivo “Ridotto” ai Cantieri Culturali alla Zisa di via Paolo Gili, 4, avrà la durata si 16 giorni e cioè dal 5 al 21 gennaio 2024. Saranno esposte opere di diverse dimensioni tutte con colori acrilici e con l’uso di diversi materiali (malta, e matite a pastello e altro)

L’inaugurazione avverrà il 5 gennaio 2024 dove interverrà la storico e critica d’arte Francesca Mezzatesta che presenterà l’esposizione e le doti pittoriche di Alessandro. La mostra non avrà giornate di chiusura in quanto i Cantieri Culturali alla Zisa rimangono aperti anche nei giorni festivi. Ci sarà una piccola chiusura nell’ora di pranzo comunque gli orari saranno ogni giorno: mattina dalle 9.30 alle 13, pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Giornalmente sarà presente qualcuno dello staff per accogliere i visitatori e rispondere eventualmente alle domande che vorranno fare. Inoltre, non si dovrà pagare alcun biglietto. L’ingresso è libero.

Una mostra iperrealistica da non perdere, in quanto in questi anni di ferma e come avrete modo di vedere, l’artista si è superato. Si possono immaginare i commenti di chi verrà a vederle, in quanto sono veramente “iperrealiste”. “Non sono quadri, non è possibile…”. Queste saranno le parole che ripeteranno tutti appena le vedranno, in quanto le opere dell’iperrealismo appaiono così vere da rimanere increduli e sorpresi di fronte alla capacità dell’artista di riprodurre la realtà, così vere da non saperle distinguere dalle fotografie… così intense da trasmettere una forte sensazione di armonia con la natura, di pace.