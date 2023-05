Legolize al Loggiato San Bartolomeo: una serata dedicata alla pagina umoristica "virale"

Venerdì 5 maggio, al Loggiato di San Bartolomeo di Palermo, si gioca con Legolize. I tre fondatori della pagina umoristica ormai famosissima per le sue vignette virali sul mondo Lego - Mattia Marangon, Samuele Rovituso e Pietro Alcaro - arrivano a Palermo proponendo al pubblico un evento unico in cui, attraverso divertentissime creatività interattive, si potrà giocare e diventare protagonisti del mondo Lego.

A partire dalle 18.30 e in compagnia di “Legolize” si potrà infatti partecipare a divertentissimi giochi pensati appositamente per tutti gli appassionati; un modo per poter condividere momenti insieme e poter mettere alla prova la propria creatività, dove abilità e inventiva verranno premiati.

In occasione dell’evento è stato pensato un ingresso speciale di 4 euro che permette di visitare la mostra e partecipare al gioco (iscrizione obbligatoria pre-acquistando il biglietto su Vivaticket fino a esaurimento posti, massimo 50 persone).

Già presenti in mostra, le creatività firmate Legolize fanno da cornice ai minimondi “invadendo” gli stessi diorami, e accompagnano i visitatori dimostrando quanto dei semplici mattoncini siano entrati - anche per un solo momento - a far parte della vita di ciascuno e siano in grado di “creare arte a 360°”.

Nata nel 2016, Legolize attualmente conta una community da oltre 2 milioni e mezzo di persone, tra Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn ecc. (www.legolizeofficial.com).

Promossa dal Ministero del Turismo, dalla Città Metropolitana di Palermo, dal Comune di Palermo, Assessorato regionale del Turismo, sport e spettacolo, all’interno del Progetto “Il tempo insieme”, la mostra è prodotta e organizzata dalla Fondazione Sant’Elia e Piuma in collaborazione con Arthemisia per la comunicazione. La mostra non è direttamente sponsorizzata da Lego ed è realizzata grazie ad alcuni dei più grandi collezionisti del mondo.