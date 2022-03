La fortuna di essere donna, la mostra fotografica di due studenti universitari

Prende spunto dal film di Blasetti con Sophia Loren e Marcello Mastroianni la mostra fotografica di Miriam Di Vincenzo e Samuele Leonardi, studenti universitari, che si terrà sabato 12 marzo alle 17 al Wonderlust di Palermo. Il progetto fotografico si pone l’obiettivo, attraverso gli scatti, di mostrare non soltanto la donna in sé, negli stereotipi di bellezza odierni, ma di far percepire la loro unicità e l’imperfetta diversità che, al tempo stesso, le rende perfette. In occasione del mese di marzo dedicato alla sensibilizzazione sull’endometriosi, alla mostra interverrà la dottoressa Elisabetta Lo Cicero, tutor dell’associazione nazionale “La voce di una è la voce di tutte”.