Mostra itinerante "I volti della città" dall'11 al 19 marzo

Ai Cantieri culturali della Zisa una mostra itinerante costituita da pannelli che raffigurano volti di uomini e donne che hanno fatto della loro vita un dono, che hanno abitato “la città” testimoniando la loro fede e il loro amore per Dio e per le sorelle e i fratelli che hanno incontrato sulla loro strada. A latere conferenze , testimonianze , concerti, per far emergere le realtà "buone" della nostra città, presentare testimoni come Don Puglisi , il Giudice Livatino, Biagio Conte, Associazioni che nel silenzio operano nelle nostre periferie.